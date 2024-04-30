Експерти повідомили про відтік коштів із криптофондів на $435 млн — Finance.ua

Експерти повідомили про відтік коштів із криптофондів на $435 млн Сьогодні 03:40 — Криптовалюта

Експерти повідомили про відтік коштів із криптофондів на $435 млн

Експерти компанії CoinShares представили щотижневий звіт про рух капіталу в інвестиційних продуктах. У період з 22 по 26 квітня 2024 року з криптофондів вивели $435 млн.

Це найбільший відтік коштів із березня цього року, зазначили експерти. За їхніми словами, виведення капіталу триває третій тиждень поспіль і передусім пов’язане з діяльністю емітентів ETF:

«У той час, як відтік коштів Grayscale сповільнився, ми спостерігаємо зниження припливу серед інших емітентів. Минулого тижня він становив лише $126 млн».

За спотовим біткоїн-ETF компанії BlackRock не фіксували надходження капіталу два дні поспіль. До цього фонд відзначився безперервним припливом протягом 71 дня.

Тим часом основний обсяг виведених із сегмента коштів все ще припадає на Grayscale Investments, яка втратила $440 млн. Крім того, значний відтік капіталу продемонстрували інвестиційні продукти фірми ProShares — $46 млн.

Що стосується розподілу активів, лідерами з відтоку стали продукти на базі біткоїна і Ethereum — $423 млн і $38,4 млн відповідно. Серед низки альткоїнів спостерігався приплив інвестицій. Зокрема, інвестори обрали продукти на базі Solana, Litecoin, Chainlinlk і деякі інші активи.

На регіональному рівні лідером з відтоку капіталу стали Сполучені Штати Америки — $388 млн. За ними розташувалася Канада з показником $32,1 млн, а замикає трійку лідерів Німеччина — $15,8 млн.

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Незважаючи на це, США, як і раніше, лідирують за обсягом залучених коштів. З початку 2024 року приплив в інвестиційні продукти в цій країні склав $13,6 млрд, ідеться у звіті.

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