Експерти назвали 5 найкращих криптовалют 2022 року — Finance.ua

Експерти назвали 5 найкращих криптовалют 2022 року Сьогодні 19:02 — Криптовалюта

Експерти назвали 5 найкращих криптовалют 2022 року

Експерти Cointelegraph назвали п’ять криптовалют 2022 року з погляду прибутковості, які демонстрували найбільший ріст та падіння. Вони зазначили, що флагмани крипторинку біткоїн та ефіріум до списку не ввійшли.

Тижневий графік цін CIX100.

Дослідники орієнтувалися на найвищу та найнижчу прибутковість з початку 2022 року до 25 грудня. Індекс Cryptoindex.com 100 (CIX100), який відстежує 100 найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією, впав майже на 68% з початку року, що свідчить про те, що більшість найпопулярніших токенів у 2022 році торгувалися за нижчою ціною, ніж раніше.

Графік цін криптовалюти GMX

Найкращою стала криптовалюта GMX (GMX), чия прибутковість зросла на 111% з початку року. Ринкова капіталізація віртуальної валюти склала $ 379.4 мільйонів. За словами аналітиків, висхідний тренд GMX був викликаний крахом біржі FTX та лістингом токена на основних торгових платформах, включаючи Binance та Huobi Global.

Графік цін Trust Wallet Token

Друге місце експерти віддали Trust Wallet Token (TWT), ціна якого підскочила на 92% з 1 січня 2022 року. Загальна ринкова капіталізація цифрового активу становить $ 570 мільйонів. Як і у випадку з GMX курс криптовалюти різко виріс у ціні на тлі краху біржі FTX у листопаді. Криптовалюта неодноразово ставала найприбутковішою за добу. Втім, були і падіння вартості TWT. Через поширення FUD після статті видання Reuters про біржу Binancе, яка придбала гаманець Trust Wallet ще у 2018 році, Trust Wallet Token опустився на 17% за декілька годин.

Далі у списку опинилась криптовалюта UNUS SED LEO (LEO), яка впала лише на 3.5% на тлі ведмежого ринку. Ринкова капіталізація LEO склала $ 3.44 мільярди.

На четвертому місці аналітики розмістили криптовалюту OKB (OKB), яка втратила 19% своєї вартості за рік. OKB — рідний токен біржі OKX, який надає користувачам знижки на комісію за торгівлю, доступ до платформи початкової біржової пропозиції OKX (IEO) і право голосу за токени, які будуть розміщені на біржі.

У червні 2022 року OKB виріс на 150% після падіння через волатильність ринку. Загалом, відновлення вартості влітку допомогло OKB мінімізувати інвесторські збитки, порівняно з більшістю цифрових активів.

Останнім в рейтингу опинився токен Open Network (TON), чиї котирування знизились на 33.5% за звітний період. Open Network — екосистема блокчейнів рівня 1, розроблена засновниками Telegram Павлом і Миколою Дуровими. Його рідний токен TON мав тенденцію до зниження упродовж усього 2022 року, але вражаюче відновився напередодні закриття року.

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