Експерт зробив прогноз, яким буде долар найближчими днями — Finance.ua

Експерт зробив прогноз, яким буде долар найближчими днями Сьогодні 13:01 — Валюта

Найближчими днями готівковий курс долара в Україні коливатиметься у межах 40-41 грн/дол.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, зазначивши, що другий місяць валютний ринок демонструє ознаки контрольованості і стабільності.

За прогнозом експерта, різких стрибків на валютному ринку на поточному тижні до 18 грудня не передбачається.

Марченко зазначив, що збільшення «ваги» готівкової гривні на випадок тривалих блекаутів може тимчасово дещо знизити курс долара , на 2-3%.

«Певний ризик тривалих блекаутів, непрогнозованість наслідків ракетних ударів, спонукають людей приберегти гривневу готівку», — пояснив фахівець.

Банкір Анна Золотько висловила впевненість, що цього тижня курс долара буде триматися поблизу психологічного рівня.

Обозреватель За матеріалами:

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