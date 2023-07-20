Експерт спрогнозував ймовірність нового блекауту в осінньо-зимовий період — Finance.ua

Експерт спрогнозував ймовірність нового блекауту в осінньо-зимовий період Сьогодні 21:00 — Енергетика

Експерт спрогнозував ймовірність нового блекауту в осінньо-зимовий період

Директор центру «Психея» Генадій Рябцев заявив, що ситуація з електроенергією цієї осені та зими може бути складнішою, ніж минулого року.

На думку експерта, ймовірність нового блекауту в Україні мінімальна, пише «РБК-Україна».

Рябцев переконаний, що у разі нових масованих атак рф на енергетичну систему ситуація буде складною.

«Ймовірність повного блекауту в Україні буде надзвичайно низькою. Навіть потужні атаки рф на критичну енергетичну інфраструктуру не здатні призвести до повного і тривалого вимкнення її для більшості споживачів», — пояснив експерт.

За словами Рябцева, зараз енергетичний баланс хиткий, а українська енергосистема не така надійна, як у 2022 році. При цьому резервних потужностей менший ніж торік. Однак українці та промисловість вже підготувалися до опалювального сезону. Були закуплені прилади для альтернативної генерації - зарядні станції, генератори тощо.

Українська енергетика — останні новини

Минуло року російські окупанти дронами та ракетами атакували українську енергетику. За цей час в Україні не залишилось жодної ТЕС або ГЕС, яка б не постраждала від ворожих атак. Потужність енергосистеми зменшилася на 68%, а 42 з 94 найважливіших високовольтних трансформаторів були пошкоджені або знищені.

Експерти з енергетики прогнозують, що майбутня зима буде страшнішою за торішню. Нещодавно одразу два органи влади відповіли, що буде з енергосистемою найближчим часом. Так, протягом осені та зими може спостерігатися локальна нестача енергії.

В «Укренерго» заявили, що навантаження на енергосистему України сильно зросло через спеку. Енергетики не планують вводити обмеження для споживачів.

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УНІАН За матеріалами:

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