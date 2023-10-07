Експерт спрогнозував наслідки запровадження гнучкого курсу — Finance.ua

Експерт спрогнозував наслідки запровадження гнучкого курсу Сьогодні 10:00 — Валюта

Експерт спрогнозував наслідки запровадження гнучкого курсу

Після запровадження режиму гнучкого курсу гривня може поступово девальвувати до рівня 42 грн/дол., який буде прийнятним для більшості учасників ринку.

Таку думку висловив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, йдеться у статті УНІАН . За його словами, останні три тижні Національний банк продавав на міжбанку значні обсяги валюти — від 617 до 870 мільйонів доларів на тиждень.

«Це дуже великі суми. І якщо НБУ зменшить ці обсяги, очевидно, що ринок перебуватиме у великому дефіциті, і він не зможе його покрити, оскільки Нацбанк є продавцем „останньої надії“. Таким чином, очікування — говоритиму про свої очікування — складаються у бік девальвації гривні, оскільки НБУ якраз змінюватиме механізм регулювання та інтервенцій», — каже експерт.

Шевчишин припускає, що девальвація гривні може відбуватися плавно, таким чином, курс поступово мігруватиме у бік якоїсь верхньої стелі, яку для себе бачить Національний банк.

УНІАН За матеріалами:

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