Експерт розповів, як Україна переходить на європейський ринок пального — Finance.ua

Експерт розповів, як Україна переходить на європейський ринок пального

Вчора 18:27 — Енергетика

Експерт розповів, як Україна переходить на європейський ринок пального

Експерт «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн розповів, як Україна перебудовується на новий європейський ринок палива після знищення росіянами Кременчуцького НПЗ.

Про це він написав у Facebook

«Ситуація різко погіршилася після зупинки Кременчуцького НПЗ і потребує оперативних дій з боку уряду. Поки все залишається як є, фактично зупинено контрактування нових обсягів, які через складну європейську логістику та українську бюрократію йдуть дуже повільно», — зазначив експерт.

За його розрахунками, за формулою Мінекономіки, середня собівартість поставки за останній місяць становить 30,22 і 34,53 грн/л відповідно по бензину А-95 і ДП. Разом з тим регульована ціна на АЗС — 33,53 і 37,43 грн/л.

Націнка становить 3,31 і 2,90 грн/л, хоча у формулі Мінекономіки вона зафіксована на рівні 4,5 і 5 грн відповідно. «Віднімаємо 2 грн/л витрат на реалізацію, а це зарплата, енергоресурси, вторинна логістика й т.ін., і отримаємо розрахунковий чистий прибуток 1,31 і 0,9 грн/л», — зазначив експерт.

За його словами, на 1,65-1,8 грн/л вищий заробіток на преміальних видах пального.

Куюн зазначив, що цей розрахунок справедливий, по-перше, при постачанні залізничних партій, по-друге, при реалізації в західних областях. Для східних, південних і центральних областей слід додати 1 грн/л транспортування бензовозом.

Але розрахунок вартості імпорту гіпотетичний, тому що фізично потрібних обсягів немає.

«В цей час імпорт почали головним чином три-чотири національні мережі, але в дуже обмежених обсягах. Більш реальними для ринку центру, сходу і півдня є оптові пропозиції за старими запасами за ціною 35 грн/л на бензин і 40-42 грн/л на ДП. Тому в цих регіонах власник невеликої мережі отримує „гіпотетичний“ нуль, а реально — мінус довжиною 5-6 грн на літрі», — вважає експерт.

За його словами, дрібні та середні регіональні мережі змушені зупинятися, що призводить до швидкого розорення станцій національних операторів, які теж не мають запасів пального і змушені вводити додаткові обмеження.

«Зараз звичайне явище, коли за кеш пального немає, тільки для „силовиків“, муніципалітету, корпоративних клієнтів, хоча останнім теж почали вводити ліміти», — повідомив Куюн.

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