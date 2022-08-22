Експерт пояснив, чому Bitcoin краще золота — Finance.ua

Експерт пояснив, чому Bitcoin краще золота Вчора 00:05 — Фінтех і Картки

Експерт пояснив, чому Bitcoin краще золота

Ветеран високоприбуткової кредитної торгівлі з 30-річним досвідом роботи Грег Фосс у своєму Tвіттер розповів у чому Bitcoin перевершує золото.

За словами експерта, обмеження пропозиції Bitcoin в 21 мільйон є перевагою над золотом, оскільки на нього не впливає будь-який рух ціни. При цьому золотодобувні компанії, швидше за все, будуть шукати нові родовища та вносити на ринок додаткову кількість металу.

У зв’язку з цим Фосс зазначив, що Bitcoin набагато кращий, ніж золото, незважаючи на те, що дорогоцінний метал має вищу ринкову капіталізацію.

«Якщо ціна Bitcoin подвоїться, потроїться або зросте в десять разів, ми знаємо про пропозицію. Це прекрасно. Ось чому BTC набагато кращий, ніж золото», — зазначив він.

Крім того, він наголосив на важливості стратегії одночасних інвестицій у Bitcoin і золото.

«Якщо ви збираєтеся інвестувати в Bitcoin, не забирайте свої гроші із золота і не вкладайте їх у BTC, візьміть гроші з облігацій та їх вкладіть у BTC», — заявляє Фосс.

Примітно, що в міру «дорослішання» перва криптовалюта все частіше розглядається як потенційна заміна золоту як засіб збереження та захисту від інфляції. Щоправда, у 2022 році золото стало кращою інвестицією, ніж BTC, у річному обчисленні.

cryptomisto За матеріалами:

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