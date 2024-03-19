Експерт назвав причину різкого подорожчання продовольства у Німеччині — Finance.ua

Експерт назвав причину різкого подорожчання продовольства у Німеччині Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Експерт назвав причину різкого подорожчання продовольства у Німеччині

В останні два роки у Німеччині відбувся різкий стрибок цін на продукти харчування. Щоправда, зростання непропорційне. Продовольчі товари від виробників торгових марок, що належать до роздрібних мереж, подорожчали менше.

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Причиною подорожчання багатьох продуктів у супермаркетах майже на 30% стала ненаситність транснаціональних концернів, які використовують період високої інфляції на свою користь. Таку думку висловив експерт із роздрібної торгівлі, професор університету Баден-Вюртемберга Штефан Рюшен.

Усі товари дорожчають, проте непропорційно. Ціни на деякі продукти харчування занадто завищені, для чого немає підстав. Такий стрибок став наслідком «жадібності на тлі інфляції».

Так назвав експерт маркетингову стратегію міжнародних концернів. Великі виробники продуктів харчування, на думку експерта, вирішили заробити мільярди у період високої інфляції у Німеччині.

Але планам корпорацій не судилося збутися. Клієнти все більше цураються брендових продуктів на користь товарів від дрібних торгових марок. Наприклад, купують соус песто від дискаунтера за 1,69 євро замість Barilla за 3,59 євро.

Великим харчовим концернам все ж таки доведеться зменшити свої цінники, інакше їх продукти просто перестануть купувати.

Місцеві торгові марки в останні два роки також сильно підняли ціни на продукти харчування, і небезпідставно. Збільшення енерговитрат, витрат на логістику та персонал і для виробників, і для рітейлерів утримуватимуть високі ціни, вважає професор Рюшен.

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