Ексголова PGNiG: Історія з "Північним потоком-2" не закінчилася – вона поки що відтермінувалась — Finance.ua

Ексголова PGNiG: Історія з "Північним потоком-2" не закінчилася – вона поки що відтермінувалась

Вчора 19:14 — Енергетика

Ексголова PGNiG: Історія з «Північним потоком-2» не закінчилася — вона поки що відтермінувалась.

Про це в інтерв’ю для ЕП заявив ексглава найбільшої польської газової компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Пйотр Возняк.

«Історія з «Північним потоком-2» не закінчилася — вона поки що відтермінувалася. Росія є дуже непередбачуваною стороною, а її основні партнери — німці, дуже суперечливо коментують ситуацію, яка склалася довкола цього газогону.

На даному етапі запуск «Північного потоку-2» не відповідає енергетичному законодавству ЄС — постачальник природного газу й оператор газопроводу не можуть бути однією юридичною особою. Німецький регулятор енергетичного сектору сертифікує оператора газопроводу, який має бути повністю незалежним — організаційно та фінансово.

Тому коментарі канцлера ФРН, що «він стримав сертифікацію оператора газопроводу „Північний потік-2“ не тільки суперечать енергетичному праву ЄС, але і є недоречними, оскільки процедура сертифікації у ЄС виходить за межі урядових повноважень. В будь-якому разі така сертифікація взагалі не може відбутися, бо суперечить енергетичному праву ЄС», — сказав Возняк.

За його словами, запуском «Північного потоку-2» Росія хоче повністю ізолювати Україну від транзиту газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.