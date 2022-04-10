Ексголова PGNiG: Історія з "Північним потоком-2" не закінчилася – вона поки що відтермінувалась — Finance.ua
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Ексголова PGNiG: Історія з "Північним потоком-2" не закінчилася – вона поки що відтермінувалась

Вчора 19:14Енергетика
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Ексголова PGNiG: Історія з «Північним потоком-2» не закінчилася — вона поки що відтермінувалась.
Про це в інтерв’ю для ЕП заявив ексглава найбільшої польської газової компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Пйотр Возняк.
«Історія з «Північним потоком-2» не закінчилася — вона поки що відтермінувалася. Росія є дуже непередбачуваною стороною, а її основні партнери — німці, дуже суперечливо коментують ситуацію, яка склалася довкола цього газогону.
На даному етапі запуск «Північного потоку-2» не відповідає енергетичному законодавству ЄС — постачальник природного газу й оператор газопроводу не можуть бути однією юридичною особою. Німецький регулятор енергетичного сектору сертифікує оператора газопроводу, який має бути повністю незалежним — організаційно та фінансово.
Тому коментарі канцлера ФРН, що «він стримав сертифікацію оператора газопроводу „Північний потік-2“ не тільки суперечать енергетичному праву ЄС, але і є недоречними, оскільки процедура сертифікації у ЄС виходить за межі урядових повноважень. В будь-якому разі така сертифікація взагалі не може відбутися, бо суперечить енергетичному праву ЄС», — сказав Возняк.
За його словами, запуском «Північного потоку-2» Росія хоче повністю ізолювати Україну від транзиту газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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