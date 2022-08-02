НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Економіка США знижується другий квартал поспіль — що це означає Вчора 10:07 — Валюта

Завдяки міністру фінансів США Джанет Йеллен (Janet Yellen), яка раніше обіймала посаду голови ФРС, до обговорення проблем світової економіки можна сміливо залучати філологів. Минулого четверга Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі США випустило прес-реліз, де ВВП США у II кварталі 2022 року (згідно з першою оцінкою) опустився на 0,9% у річному перерахунку. Таким чином, економіка США знижується другий квартал поспіль (після зменшення на 1,6% у перерахунку на рік у I кварталі), що означає технічну рецесію. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

ВВП США. Джерело: tradingeconomics.com

Як би це не було прикро для Білого дому, жодним «необхідним уповільненням» подібні результати назвати не можна. Закони економіки обдурити неможливо. Ринки відреагували неоднозначно. Падіння ВВП означає, що ФРС, ймовірно, не піде надалі на збільшення ставки на 75 базисних пунктів. Ставка, швидше за все, підвищуватиметься набагато повільніше. Крім того, квартальні результати компаній загалом не настільки погані.

Ставка ФРН США. Джерело: tradingeconomics.com

Як і очікувалося, американський регулятор вдруге поспіль підвищив ставку на 75 базисних пунктів — до 2,25-2,50% річних. Нагадаю, що згідно з прогнозами, до кінця поточного року ставка може становити 3,40%, до кінця 2023 року — 3,80%, а до кінця 2024 року — 3,40%. Говорячи про інфляцію, представники регулятора визнали, що «стрибок» цін є результатом як геополітичної нестабільності, так і попиту, що стимулюється політикою низьких ставок, що проводиться в період пандемії.У ФРС побоюються, що боротьба із низкою «проінфляційних» факторів може призвести до погіршення ситуації на ринку праці.

Щодо QT, ФРС продовжуватиме скорочення запасів забезпечених заставними казначейських цінних паперів з метою скорочення балансу. З вересня темпи «згортання» активів буде збільшено приблизно до 95 млрд доларів США на місяць. Станом на початок року обсяг активів ФРС становив близько 9 трлн доларів.

За даними ESR Group, темпи інфляції можуть знизитися до 5,70% на рік до IV кварталу 2022 року. Провідні світові аналітики вважають, що ключові компоненти, що визначають рівень інфляції (включно з вартістю житла), наступного року призведуть до уповільнення цінового зростання.

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