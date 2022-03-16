Джонсон шукає нові джерела постачання нафти для Великої Британії — Finance.ua

Джонсон шукає нові джерела постачання нафти для Великої Британії

Вчора 11:13 — Енергетика

Джонсон шукає нові джерела постачання нафти для Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вирушає до Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії в рамках зусиль щодо забезпечення країни нафтою та нафтопродуктами за рахунок додаткових поставок з Близького Сходу.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на арабські ЗМІ.

Оскільки Британія та інші західні країни стикаються зі зростаючими цінами на енергоносії, Джонсон намагатиметься спонукати виробників збільшити обсяг виробництва та забезпечити інші постачання, щоб допомогти споживачам та знизити залежність від російського експорту.

«Велика Британія створює міжнародну коаліцію, щоб упоратися з новою реальністю, з якою ми стикаємося. Світ має відучити себе від російських вуглеводнів», — йдеться у заяві Джонсона.

Він зазначив, що «Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати є ключовими міжнародними партнерами у цих зусиллях».

Британські ЗМІ вважають, що прем’єр також спробує схилити арабських лідерів до того, щоб вони приєдналися до жорсткішого тиску Заходу на росію через її війну в Україні.

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