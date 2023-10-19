Два колеса та п’ять посадкових місць: у США представили інноваційний електрокар (відео) — Finance.ua

Два колеса та п’ять посадкових місць: у США представили інноваційний електрокар (відео) 19.10.2023, 00:18 — Технології&Авто

Два колеса та п’ять посадкових місць: у США представили інноваційний електрокар (відео)

Творець оригінального ховерборда китайсько-американського походження Шейн Чен представив унікальний електромобіль Shane. У моделі тільки два колеса, але інтер'єр розрахований на п’ять посадкових місць.

Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Найбільші автовиробники створюють безліч електромобілів, які багато в чому схожі на традиційні електромобілі. Шейн Чен вирішив піти іншим шляхом, повністю змінивши концепцію електричного транспортного засобу.

Shane отримав обтічний кузов і компактні габарити, які можна порівняти з невеликим кросовером. Новинка обіцяє виняткову ефективність, безпеку та внутрішній простір для п’яти осіб.

Головною особливістю Shane є два великих колеса, які відповідають за керування електромобілем. Завдяки такому рішенню авто здатне розвертатися на місці як танк.

Електрокар залишається стійким завдяки зміщенню центру ваги щодо коліс. Навіть при різкому розгоні або гальмуванні кузов залишається у вихідному положенні.

Також колеса отримали регенеративні амортизатори, які можуть перетворювати демпфуючі рухи в енергію для акумулятора. Це дає змогу збільшити запас ходу між зарядками.

Позаду встановлено активний спойлер, який підіймається під час гальмування або досягнення певної швидкості. Замість бічних дверей для посадки всередину передня частина авто зсувається вгору.

Усередині немає керма і педалей для керування автомобілем. Замість цього передбачено спеціальний пульт, який розташований між передніми пасажирами.

Характеристики Shane поки що залишаються в секреті. Також невідомо, чи надійде модель у серійне виробництво.

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