Друга область України затвердила програму комплексного відновлення — Finance.ua
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Друга область України затвердила програму комплексного відновлення

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Житомирська обласна рада затвердила програму комплексного відновлення (ПКВ) Житомирської області до 2030 року. Це вже друга розроблена областю ПКВ, а всього понад 150 українських територіальних громад працюють над планом свого майбутнього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк.
За словами Шуляк, план заходів ПКВ Житомирщини містить рекомендовані дії для інтеграції внутрішньо-переміщених осіб, запуск програм кредитування для будівництва житла і розвитку домашнього господарства, впровадження інклюзивних послуг, капітальні ремонти автомобільних доріг, а також відновлення і збереження обʼєктів культурної спадщини тощо.
«На сьогодні ПКВ розробляють вже понад 150 українських територіальних громад і кожна підготовлена — унікальний кейс і досвід, який можуть використовувати інші громади, які наразі знаходяться на етапі планування свого відновлення. Перелік чинників, які аналізуються, надзвичайно широкий. Але найголовніші, без яких неможливе планування взагалі — соціально-економічний, демографічний і екологічний», — наголосила Шуляк.
Вона підкреслила, що перелік даних, які збирали і аналізувати органи місцевого самоврядування Житомирщини містить десятки блоків інформації, до яких відносяться, зокрема:
  • Інформація про наявність регіональної стратегії розвитку, аналіз щодо її актуальності та ступеня реалізації;
  • Аналіз негативних впливів, зокрема — бойових дій, та оцінка їх наслідків, що призвели до необхідності розроблення програми;
  • Аналіз ресурсів території для відновлення життєдіяльності області;
  • Інформація щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення населених пунктів, що постраждали;
  • Обгрунтовані пропозиції щодо відновлення навколишнього природного середовища, збереження та розвитку природоохоронних територій та об’єктів;
  • Інформація щодо технічної можливості, економічної доцільності відновлення інженерно-транспортної, енергетичної інфраструктури, інфраструктури електронних комунікаційних мереж, об’єктів водогосподарської інфраструктури;
  • Обгрунтовані пропозиції щодо зміни функціонального призначення окремих територій області (які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад) з урахуванням існуючої забудови та наявної містобудівної документації;
  • Обґрунтовані пропозиції щодо перенесення об’єктів виробничої сфери, які мають вплив на інтереси декількох територіальних громад;
  • Загальні підходи та пропозиції щодо комплексного відновлення, розвитку території області та заходи для їх реалізації з урахуванням норм і нормативів щодо просторового планування та землекористування, захисту навколишнього природного середовища та природних ресурсів, забезпечення населення закладами і послугами, що в них надаються, охорони культурної спадщини, розвитку транспорту та інженерної інфраструктури тощо;
  • Попередній фінансово-економічний розрахунок заходів для забезпечення комплексного відновлення області;
  • Пропозиції щодо джерел фінансування заходів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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