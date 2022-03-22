ДПС роз'яснила питання сплати ПДВ у разі переходу на єдиний податок 2% і нових податків на пальне — Finance.ua

ДПС роз'яснила питання сплати ПДВ у разі переходу на єдиний податок 2% і нових податків на пальне

Вчора 21:06 — Казна та Політика

ДПС роз'яснила питання сплати ПДВ у разі переходу на єдиний податок 2% і нових податків на пальне, freepik.com

Після введення в Україні воєнного стану було ухвалено й набули чинності закони, які дозволяють бізнесу перехід на сплату єдиного податку за ставкою 2% від доходу, обнуляють акциз на нафтопродукти та знижують ставку ПДВ на них із 20% до 7%.

Такі кардинальні зміни неминуче викликали в платників податків багато питань і сумнівів. Державна податкова служба (ДПС) опублікувала докладні роз’яснення.

Сплата акцизу на нафтопродукти:

зазначено, на які саме нафтопродукти поширюється ставка ПДВ у розмірі 7% і нульовий акциз;

пояснюється, як зараз формується податковий кредит і що робити з уже сформованими кредитами;

визначено особливості відшкодування ПДВ;

РРО роздрібних продавців палива мають бути перепрограмовані на вказівку в чеку ПДВ у розмірі 7%;

акциз на паливо, сплачений до 17 березня, підлягає відшкодуванню (після цієї дати він дорівнює нулю). Сума такого акцизного податку в ціні пального раніше становила: 1 л бензину — 7,08 грн, дизпалива — 4,63 грн, скрапленого газу — 1,72 грн.

Що буде з ПДВ у разі переходу на єдиний податок у розмірі 2% від доходу:

застосування ставки податку в розмірі 2% передбачає включення ПДВ до складу єдиного податку (як у разі застосування ставки єдиного податку 5%);

тим, хто вибрав третю групу єдиного податку зі ставкою 2%, реєстрація платника ПДВ не анулюється. Після завершення воєнного стану правила нарахування та сплати ПДВ для них відновляться автоматично;

зазначено, як скласти податкову звітність за перший звітний період після завершення дії воєнного стану;

у платника ПДВ зберігається право на використання сум ПДВ, що підлягають включенню до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему та за низкою інших (наведено їх перелік).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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