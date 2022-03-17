Dow Jones вилучає російські та білоруські облігації — Finance.ua

Dow Jones вилучає російські та білоруські облігації

Вчора 20:48 — Фондовий ринок

S&P Dow Jones Indices вилучить облігації російських і білоруських емітентів з індексів, що розраховуються компанією. Облігації будуть вилучені з індексів 31 березня.

Про це йдеться у повідомленні американського індексного провайдера.

S&P Dow Jones також вилучила акції компаній, що котируються або зареєстрованів Росії, включаючи ADR і GDR, з фондових індексів, що розраховуються.

«S&P Dow Jones Indices провів консультації з учасниками ринку з приводу потенційного вилучення російських облігацій як результат нещодавніх санкцій та обмеження доступності ринку», — зазначили у S&P Dow Jones Indices.

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