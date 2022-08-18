Довіреність в умовах воєнного стану — Finance.ua

Довіреність в умовах воєнного стану Вчора 19:01 — Особисті фінанси

Довіреність в умовах воєнного стану

В умовах воєнного стану зміни торкнулися не лише порядку виїзду за кордон чи виплати пенсії або соціальної допомоги. Оновилися також й особливості оформлення та використання довіреностей.

Про це пише Юридичний порадник для ВПО.

В умовах воєнного стану та протягом 1 місяця з дня його припинення або скасування:

1. Посвідчення більшості видів довіреностей, а також засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, здійснюється на білих аркушах паперу з нанесеними на них за допомогою комп’ютерної техніки реквізитами нотаріуса.

Дійсність такої довіреності підтверджується нотаріусом, який її видав, шляхом видачі протягом 2-х робочих днів заінтересованій особі відповідної довідки.

При цьому як і раніше на спеціальних нотаріальних бланках оформлюються довіреності на право:

розпорядження нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва або майновими правами щодо майбутнього нерухомого майна;

розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах;

розпорядження транспортними засобами на строк більше 3-х місяців;

розпорядження та управління цінними паперами, корпоративними правами;

доступу до індивідуального банківського сейфа.

2. Довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, а також на право доступу до індивідуального банківського сейфа, можуть посвідчувати виключно нотаріуси, включені до затвердженого Мін’юстом Довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, а також на право доступу до індивідуального банківського сейфа, можуть посвідчувати виключно нотаріуси, включені до затвердженого Мін’юстом переліку нотаріусів , якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна.

3. Нотаріуси, робоче місце яких розташовано в межах населених пунктів, де припиняється доступ користувачів до Нотаріуси, робоче місце яких розташовано в межах населених пунктів, де припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів , можуть посвідчувати лише довіреності на право розпорядження коштами на рахунках у банках та небанківських фінансових установах.

4. Дозволяється укладати договори щодо відчуження (продажу, обміну, дарування тощо) нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки тощо на підставі довіреності за умови, що вона:

містить опис відповідних повноважень представника;

зареєстрована в Єдиному реєстрі довіреностей;

посвідчена нотаріусом не більше як за 1 місяць до дня підписання договору або не більше як 2 місяці, якщо її було посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або уповноваженим органом іноземної держави. Якщо минуло більше часу, необхідно буде надати нотаріусу заяву від власника нерухомості про підтвердження дії повноважень.

5. Довіреності, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, та заповіти військовослужбовців ЗСУ, інших законних військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або уповноваженою ним особою.

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