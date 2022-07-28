Доступний еквайринг: Ibox Bank обслуговуватиме інтернет-магазин АТБ — Finance.ua

Доступний еквайринг: Ibox Bank обслуговуватиме інтернет-магазин АТБ Вчора 17:32 — Фінтех і Картки

Доступний еквайринг: Ibox Bank обслуговуватиме інтернет-магазин АТБ

Інтернет-магазин української мережі продуктових супермаркетів АТБ підключається до еквайрингу від Ibox Bank.

Перший транзакційний банк України Ibox Bank уклав договір з мережею продуктових магазинів АТБ про співпрацю. Віднині інтернет-магазин АТБ використовує еквайринг фінустанови.

Ibox Bank надасть мережі супермаркетів АТБ сервіс інтернет-еквайрингу на сайті та забезпечить їхню безперебійну роботу. Окрім того, Ibox Bank зобов’язався надавати цілодобову роботу щодо прийняття платежів та надійного захисту конфіденційних даних.

Відтепер клієнти магазинів зможуть ще зручніше та швидше розраховуватись за свої покупки в мережі інтернет.

Довідка Fiannce.ua:

еквайринг — це можливість розраховуватись у магазинах картою через термінал або здійснювати покупки онлайн 24/7;

нагадаємо, monobank запустив інтернет-еквайринг для всіх видів бізнесу. За словами співзасновника банку Олега Гороховського, інструменти інтернет-еквайрингу будуть доступні для будь-якої форми бізнесу, в тому числі збори донатів, інтернет-магазини, ФОП та благодійні фонди.

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