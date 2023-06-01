Долар втрачає статус резервної валюти на тлі проблем із держборгом у США — Finance.ua

Долар втрачає статус резервної валюти на тлі проблем із держборгом у США Сьогодні 21:38 — Валюта

Долар втрачає статус резервної валюти на тлі проблем із держборгом у США

Голова фонду BlackRock Лоуренс Фін вважає, що вся ця ситуація навколо проблем з держборгом США істотно підірвала світову довіру до долара. Це може забезпечити необхідний стимул біткоїну і деяким іншим криптоактивам.

Своєю думкою з цього приводу Фінк поділився в рамках конференції Deutsche Bank 31 травня. Його коментар прозвучав незабаром після того, як стало відомо, що законопроєкт про підвищення ліміту держборгу був схвалений Палатою представників США.

Незважаючи на те, що кризи з дефолтом, схоже, вдалося уникнути, Фінк вважає ситуацію більш ніж серйозною. Сам факт можливого банкрутства федерального уряду підриває статус долара.

Зниження попиту на USD і відтік капіталу можуть сприятливо вплинути на курс BTC . Біткоїн має статус «цифрового долара», у зв’язку з чим деякі інвестори розглядають його як хедж-актив.

Підвищення попиту на нього як кращий «сейф» для заощаджень, ніж USD, підстьобне ціну токена. Зазначимо, що висновки Фінка збігаються з думкою Glassnode. Раніше в агентстві заявили про те, що гряде новий прорив на ринку.

Крім держборгу, Фінк приділив увагу і деяким іншим питанням. Так, на його думку, ФРС ще щонайменше двічі підвищуватиме процентну ставку.

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