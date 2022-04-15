Долар продовжує дорожчати відносно основних валют — Finance.ua

Долар продовжує дорожчати відносно основних валют

Вчора 17:36 — Валюта

Долар США впевнено зміцнюється відносно євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у п’ятницю вдень у зв’язку з очікуваннями швидкого посилення політики Федеральною резервною системою США (ФРС).

Дедалі більше керівників ФРС висловлюється за підвищення базової ставки відразу на 50 базисних пунктів (б.п.) за умов стрибка інфляції США до максимальних з 1981 року 8,5% у березні.

Голова Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер заявила напередодні, що американський ЦБ згортатиме стимулюючі заходи, введені на піку пандемії коронавірусу, але таким чином, щоб послабити інфляцію, не зашкодивши економічному зростанню та ринку праці.

«Ми маємо намір скорочувати стимули темпами, необхідними, щоб покращити баланс попиту та пропозиції в економіці, та взяти під контроль інфляцію, продовжуючи при цьому підтримувати економічну активність та стабільність ринку праці», — заявила Местер.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) тим часом не дав чітких сигналів про те, коли саме він має намір приступити до зростання ставок.

У четвер ЄЦБ заявив, що будь-яке коригування ключових процентних ставок відбудеться лише через «деякий час» після завершення викупу активів у рамках програми Asset Purchase Programme (APP).

Глава ЄЦБ Крістін Лагард, відповідаючи на запитання журналістів, заявила, що ЄЦБ із «високою ймовірністю» завершить викуп облігацій у рамках APP у третьому кварталі, але може зробити це як раніше, так і пізніше. Рішення з цього питання, за її словами, буде ухвалено у червні.

«Деякий час» між завершенням викупу активів та підйомом ставки може означати як один тиждень, так і кілька місяців, сказала вона.

Bloomberg повідомило у четвер з посиланням на свої джерела, що керівники ЄЦБ сходяться на думці про необхідність підвищення процентної ставки за депозитами на 25 б.п. вже у третьому кварталі 2022 року.

Курс євро до долара опустився під час торгів до $1,0819 порівняно з $1,0831 на закриття попередньої сесії. Фунт стерлінгів подешевшав до $1,3068 у порівнянні з $1,3078 напередодні.

Пара долар/єна у п’ятницю торгується на рівні 126,52 ієни проти 125,88 єни за підсумками попередніх торгів.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона) зріс на 0,13%, ширший WSJ Dollar Index також додає 0,14%.

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