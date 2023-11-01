Долар по 39 у листопаді? Банкір розповів, від чого залежатиме курс — Finance.ua

Долар по 39 у листопаді? Банкір розповів, від чого залежатиме курс Сьогодні 09:01 — Валюта

Долар по 39 у листопаді? Банкір розповів, від чого залежатиме курс

Курс долара наприкінці жовтня — на початку листопада навряд чи зростатиме, але в листопаді такої впевненості немає. Наступного місяця обмінний курс долара може становити до 39 гривень за американську валюту.

Такий прогноз «Телеграфу» дав начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий. На його думку, на це може вплинути низка факторів, але головним буде лише один.

«Головний фактор — це тактика НБУ щодо реалізації режиму „керованої гнучкості“. Дрібні курсові зміни на міжбанку є результатом потужних валютних інтервенцій, а значить, утримання балансу між попитом і пропозицією. Ми припускаємо, що в листопаді на ринку цілком можливі помітніші курсові коливання: курс може поперемінно зростати і знижуватися (залежно від попиту та пропозиції), але не суттєво і не стрімко», — прогнозує експерт.

За прогнозом Тараса Лєсового, на безготівковому ринку курсові зміни відбуватимуться в межах 37 грн/дол. та 38,5−38,8 грн/євро, готівковий ринок відреагує на такі зміни відповідними «націнками». В результаті курс готівкового долара в обмінниках може досягти 38−39 грн, хоча це й лише можливий варіант, який залежатиме від діяльності НБУ та того, який обсяг «свободи» буде на валютному ринку.

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Також на курс вже традиційно впливатимуть розвиток економіки країни, зростання експортного потенціалу і не лише зерна, а й інших товарів, обсяги та системність макрофінансової допомоги, події на фронті, психологічна стійкість суспільства.

Загалом експерт прогнозує у листопаді можливі незначні курсові зміни на міжбанку та готівковому ринку, але вони не будуть надто швидкими чи різкими. Ринок поступово рухається до повної лібералізації, яка може статися у належних економічних та військових умовах.

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