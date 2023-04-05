Доходи Пенсійного фонду України значно зросли у 2023 році: що на це вплинуло — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доходи Пенсійного фонду України значно зросли у 2023 році: що на це вплинуло

Казна та Політика
207
Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 56,2 млрд гривень до 184,7 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане із новими повноваженнями ПФУ.
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
За даними прес-служби, доходи розподілилися таким чином:
  • Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 102,0 млрд гривень (+17,1 млрд гривень),
  • Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 62,1 млрд гривень,
  • Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 14,4 млрд гривень,
  • Кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності у 2023 році — 6,2 млрд гривень.
Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.