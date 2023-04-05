Доходи Пенсійного фонду України значно зросли у 2023 році: що на це вплинуло — Finance.ua

Доходи Пенсійного фонду України значно зросли у 2023 році: що на це вплинуло Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Доходи Пенсійного фонду України у січні-березні 2023 року зросли на 56,2 млрд гривень до 184,7 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане із новими повноваженнями ПФУ.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ

За даними прес-служби, доходи розподілилися таким чином:

Власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 102,0 млрд гривень (+17,1 млрд гривень),

Кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 62,1 млрд гривень,

Кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 14,4 млрд гривень,

Кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності у 2023 році — 6,2 млрд гривень.

Нагадаємо, ПФУ отримав повноваження щодо виплат житлових субсидій, а також виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві.

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