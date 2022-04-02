Дочка Сбєрбанку у Лондоні оголосила про банкрутство — Finance.ua
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Дочка Сбєрбанку у Лондоні оголосила про банкрутство

Вчора 16:26Фондовий ринок
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Дочірня компанія російського «Сбєрбанку» отримала згоду від британського суду щодо встановлення тимчасової адміністрації в банку, що фактично означає початок процедури банкрутства фінустанови.
Про це повідомляє Bloomberg.
Директори Sberbank CIB U.K. Ltd подають заяву на тимчасову адміністрацію — форму неплатоспроможності, яка передбачає, що адміністратор забезпечуватиме виведення банку з ринку з мінімальною для нього шкодою.
Адвокат банку на суді в п’ятницю зазначив, що причиною такого рішення стали «труднощі, пов’язані з санкціями» і зазначив, що, хоча підрозділ не підпадає під санкції, це все одно «проблема».
Адміністратори також вели переговори, щоб отримати спеціальну ліцензію, яка б дозволила підрозділу продовжувати надавати деякі фінансові послуги, адже чинна ліцензія Сбєрбанку закінчується в неділю.
Російський уряд володіє контрольним пакетом акцій банку. Попри те, що британський підрозділ не потрапив під санкції, його материнській компанії заборонено здійснювати клірингові платежі через Британію і відключено від фінансової системи США.
Bloomberg називає це «найбільшою фінансовою втратою Лондона після російського вторгнення в Україну». Банк повідомив у електронній заяві, що «припиняє діяльність» Sberbank CIB U.K. «відповідно до законодавства після виконання всіх зобов’язань клієнтів».
Нагадаємо, в кіпрській «дочці» підсанкційного ВТБ банку ЄЦБ встановить тимчасову адміністрацію для нагляду за ліквідацією — у перший день війни вона змінила власників у спробі сховатися від санкцій проти РФ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Економічна Правда
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