«Добропаливо» - пальне для волонтерів, яке WOG та Visa подвоять — Finance.ua

«Добропаливо» - пальне для волонтерів, яке WOG та Visa подвоять Вчора 12:10 — Особисті фінанси

«Добропаливо» - пальне для волонтерів, яке WOG та Visa подвоять

Стартує спільний проєкт мережі АЗК WOG та Visa «Добропаливо», мета якого підтримати пальним волонтерів благодійного фонду «Життєлюб», які здійснюють адресну доставку ліків, продуктів та товарів першої необхідності найбільш вразливим верствам населення на території, що постраждали внаслідок бойових дій.

Ініціатива триватиме з 20 жовтня до 30 листопада 2022 року. Її організатори переконані, що сила українців — у єдності, тож заохочують долучатися до доброї справи.

Щоб доєднатися до проєкту, потрібно зробити кілька простих кроків:

заправити власне авто на АЗК WOG або просто випити кави;

«підвісити» довільну кількість літрів пального, повідомивши оператору на касі про бажання долучитись до проєкту «Добропаливо», оплатити покупку готівкою чи банківською карткою;

всі «підвішені» благодійні літри, за які буде сплачено картками Visa, мережа WOG та компанія Visa подвоять за власний рахунок.

«Ми спрямували спільні зусилля на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Це можливо, якщо кожен на своєму місці робить трохи більше, ніж зазвичай: автовласник заливає пальне в бак свого авто та «підвішує» 2-3 літри для тих, кому це вкрай потрібно. А WOG та Visa не просто доставляють пальне та забезпечують стабільність безготівкових розрахунків, але й подвоюють «підвішені» благодійні літри власним коштом.

Згуртувавшись, ми станемо опорою тим, хто адресно доставляє ліки, продукти харчування й все необхідне людям літнього віку, багатодітним родинам, людям з інвалідністю та іншим найбільш вразливим верствам населення, які сьогодні потребують нашої підтримки як ніколи", — підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

«Фонд „Життєлюб“ постійно возить допомогу туди, де ще вчора йшли бої, а також у міста та села, які досі під обстрілами. З початком холодів людям, що там живуть, ще більше потрібна допомога — теплий одяг, ковдри, генератори, утеплювальні матеріали, їжа, вода, ліки. Наші волонтери везуть ці речі через усю країну, і кожен літр пального, яке „підвісять“ українці в межах проєкту „Добропаливо“, дасть можливість допомогти ще більше», — підкреслила важливість проєкту засновниця фонду «Життєлюб» Тіна Ніколова (Михайловська).

Згуртувавшись, ми разом станемо опорою волонтерам, які першими прийшли на допомогу та адресно доставляють ліки, продукти харчування, воду та найбільш необхідні речі тим, хто їх вкрай потребує.

АЗК WOG За матеріалами:

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