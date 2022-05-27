До кінця року Україні не вистачить газу, знадобиться імпорт - "Нафтогаз" — Finance.ua

До кінця року Україні не вистачить газу, знадобиться імпорт - "Нафтогаз"

Вчора 19:11 — Енергетика

До кінця року Україні не вистачить газу, знадобиться імпорт - "Нафтогаз"

Україна наразі не імпортує природний газ, і при цьому їй вдається збільшувати його запаси у сховищах, проте до кінця року такий імпорт, імовірно, знадобиться. Порівняно невеликий обсяг дає гнучкість у закупівлях.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Виглядає все так, що, швидше за все, Україні буде потрібен імпорт. Ми не імпортуємо зараз узагалі, і при цьому нам вдається закачувати газ до сховищ. Але до кінця року потрібен буде імпорт газу. І ми працюємо над тим, щоб знайти кращі умови», — сказав він.

«Ми обговорюємо різні варіанти імпорту: і LNG (зокрема, американського LNG), і імпорт газу з країн, з яких ми раніше не імпортували», — зазначив він.

Голова «Нафтогазу» поки що не розкрив подробиць, але наголосив, що компанія має сьогодні можливості шукати кращі варіанти імпорту.

«Оскільки обсяги газу, який потрібно імпортувати, є відносно невеликі порівняно з попередніми роками, в нас є певна гнучкість, ми можемо дозволити собі, принаймні поки що, шукати кращі варіанти імпорту й нижчу ціну, і певним чином ризикувати щодо цього», — заявив Вітренко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.