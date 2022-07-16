Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти соцзахисту — Finance.ua

Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти соцзахисту Вчора 11:03 — Казна та Політика

Міністерство соціальної політики розпочало переговори з Європейським парламентом щодо координації національної системи соціального захисту із системами країн ЄС.

Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Насамперед йдеться про поширення на українців, які вимушено перемістились на територію ЄС, Регламенту ЄС № 883 «Про координацію систем соціального захисту», який розповсюджується на всі країни Євросоюзу та Швейцарію.

Йдеться про:

— вільне пересування працівників в ЄС — тобто, можливість вільно шукати роботу в країнах-членах Євросоюзу без необхідності отримання дозволу на працевлаштування, проживати у зв’язку з цим на її території, залишатися там після завершення трудових відносин та мати рівні права з громадянами відповідної країни щодо працевлаштування, умов праці, соціальних та податкових пільг;

— експорт різноманітних допомог — тобто грошова допомога, яка виплачується за законодавством однієї або кількох держав-членів ЄС або згідно з положеннями Регламенту, не підлягає скороченню, змінам, призупиненню, вилученню або конфіскації на тій підставі, що одержувач цієї допомоги (члени його сім’ї) проживають в іншій державі-члені ЄС;

— можливість збереження на певний період часу права отримувати допомогу по безробіттю при переїзді в іншу державу-член ЄС з метою пошуку роботи;

— електронний документообіг між країнами-членами ЄС тощо.

Важливо виділити та пріоретизувати питання, які потребують внесення змін до нашого національного законодавства та імплементації певних європейських регуляцій. Якщо ми це розпочнемо вже зараз, то це стане фактичною поступовою інтеграцією до ЄС в соціальній сфері ще до набуття Україною статусу країни-члена ЄС. Наша мета — щонайшвидше забезпечити для українців гарантії, рівні можливості та свободу пересування, які надають універсальні стандарти координації соціального захисту в європейському просторі, — наголосила заступниця міністра соціальної політики з питань євроінтеграції Анна Сергєєва.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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