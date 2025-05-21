Для серіалу про Гаррі Поттера будують містечко за $1,2 млрд — Finance.ua
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Для серіалу про Гаррі Поттера будують містечко за $1,2 млрд

Світ
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Для серіалу про Гаррі Поттера будують містечко за $1,2 млрд
Для серіалу про Гаррі Поттера будують містечко за $1,2 млрд
Доки тривають кастинги на ролі нових Рона, Герміони й Гаррі Поттера, Warner Bros. активно взялась за підготовку декорацій, яка серед іншого включає будівництво повнофункціонального «міні-міста» у студії Leavesden Studios в англійському графстві Хартфордшир.
Проєкт, який, за даними Collider, обійдеться в $1,25 млрд, включатиме самі декорації, дороги (включно з оновленою Privet Drive), багатоповерхові парковки, допоміжні споруди для обладнання та персоналу, спеціальні приміщення для тварин, медичний центр, а також школу для молодих акторів. Сайт не надав зображень, але деякі оприлюднило видання The Sun — і, здається, що родина Дурслів отримала будинок в стилі Тюдорів.
Для серіалу про Гаррі Поттера будують містечко за $1,2 млрд
www.thesun.co.uk
Нагадаємо, серіал про Гаррі Поттера складатиметься із 7 сезонів, а його виробництво займе щонайменше 10 років. Прем’єра першого попередньо запланована на 2027 рік.
Допоки фанати у всьому світі чекають на новий серіал, фільми вже давно стали легендою. І не лише завдяки магії, а й фінансовим результатам. Ділимось цифрами, які дійсно вражають:
📍 $7,7 мільярда — саме стільки зібрала кінофраншиза про юного чарівника у світовому прокаті! Це одна з найуспішніших серій фільмів в історії кіно.
📍$250 мільйонів — такий прибуток Warner Bros. отримали лише від продажу мерчу за перший рік після виходу останнього фільму. Магія продається!
📍$130 мільйонів — бюджет найдорожчого фільму серії (Гаррі Поттер і Напівкровний Принц, 2009).
📍 $20 мільйонів — такою була зарплата Деніела Редкліффа за кожен із останніх двох фільмів. І це без урахування відсотків від зборів.
📍 600 мільйонів фунтів стерлінгів — орієнтовна вартість Harry Potter Studio Tour у Великій Британії — місця, де фанати можуть побачити оригінальні декорації та реквізит.
За матеріалами:
ITC.ua
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