Держспецзв'язку нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа — Finance.ua

Держспецзв'язку нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа

Вчора 18:07 — Кримінал

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації відзвітувала про боротьбу з кібератаками на критичну інформаційну інфраструктуру України.

За даними Держспецзв’язку, російські військові хакери намаються зламати українські медіа заради публікації на них фашистської символіка та пропаганди. Для атак використали вразливості рекламного застосунку Redtram. З акаунту в цьому додатку хакери намагалися розповсюдити фейки українськими ЗМІ.

«Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань», — пояснив заступник голови служби Віктор Жора.

Він додав, що Держспецзв’язку з іншими органами кібербезпеки допомогла відновити нормальне функціонування ЗМІ. Причина атак — війна РФ проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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