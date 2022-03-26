Держспецзв'язку нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа — Finance.ua

За даними Держспецзв’язку, російські військові хакери намаються зламати українські медіа заради публікації на них фашистської символіка та пропаганди. Для атак використали вразливості рекламного застосунку Redtram. З акаунту в цьому додатку хакери намагалися розповсюдити фейки українськими ЗМІ.
«Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань», — пояснив заступник голови служби Віктор Жора.
Він додав, що Держспецзв’язку з іншими органами кібербезпеки допомогла відновити нормальне функціонування ЗМІ. Причина атак — війна РФ проти України.