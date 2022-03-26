Держспецзв'язку нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа — Finance.ua
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Держспецзв'язку нейтралізувала хакерські атаки на українські медіа

Вчора 18:07Кримінал
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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації відзвітувала про боротьбу з кібератаками на критичну інформаційну інфраструктуру України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал відомства.
За даними Держспецзв’язку, російські військові хакери намаються зламати українські медіа заради публікації на них фашистської символіка та пропаганди. Для атак використали вразливості рекламного застосунку Redtram. З акаунту в цьому додатку хакери намагалися розповсюдити фейки українськими ЗМІ.
«Ця атака не була складною. Ми швидко відреагували на неї та усунули її. Вона не завдала шкоди інформаційній інфраструктурі видань», — пояснив заступник голови служби Віктор Жора.
Він додав, що Держспецзв’язку з іншими органами кібербезпеки допомогла відновити нормальне функціонування ЗМІ. Причина атак — війна РФ проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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