Держмитслужба попередила про новий порядок ввезення гуманітарної допомоги — Finance.ua
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Держмитслужба попередила про новий порядок ввезення гуманітарної допомоги

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З 1 грудня митне оформлення гуманітарної допомоги, а також товарів військового призначення та подвійного використання, що ввозяться як гуманітарна допомога, здійснюватиметься за новим порядком.
Про це попереджає Державна митна служба.
Новий порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року, набере чинності з 1 грудня.
Відповідно втратить чинність постанова уряду № 174 від 1 березня 2022 року. Зокрема, скасовується передбачена даним документом вимога про надання гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.
Новий порядок передбачає, що митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюватиметься:
  • у пунктах пропуску через державний кордон України,
  • без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
  • шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,
  • у спосіб, визначений новим порядком.
Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання як гуманітарної допомоги здійснюватиметься за наявності:
  • декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,
  • дозвільного документа Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена постановами Кабміну від 20 листопада 2003 року № 1807 та від 28 січня 2004 року № 86.
Виняток становитимуть товари, перелічені в постанові № 1378 від 9 грудня 2022 року. На імпорт цих товарів не поширюється дія закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» в період воєнного стану.
За матеріалами:
Економічна Правда
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