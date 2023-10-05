Держмитслужба попередила про новий порядок ввезення гуманітарної допомоги — Finance.ua

Держмитслужба попередила про новий порядок ввезення гуманітарної допомоги Сьогодні 15:34

З 1 грудня митне оформлення гуманітарної допомоги, а також товарів військового призначення та подвійного використання, що ввозяться як гуманітарна допомога, здійснюватиметься за новим порядком.

Про це попереджає Державна митна служба.

Новий порядок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 953 від 5 вересня 2023 року, набере чинності з 1 грудня.

Відповідно втратить чинність постанова уряду № 174 від 1 березня 2022 року. Зокрема, скасовується передбачена даним документом вимога про надання гарантійних листів кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги.

Новий порядок передбачає, що митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюватиметься:

у пунктах пропуску через державний кордон України,

без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,

шляхом подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,

у спосіб, визначений новим порядком.

Митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання як гуманітарної допомоги здійснюватиметься за наявності:

декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою,

дозвільного документа Державної служби експортного контролю України, якщо його необхідність передбачена постановами Кабміну від 20 листопада 2003 року № 1807 та від 28 січня 2004 року № 86.

Виняток становитимуть товари, перелічені в постанові № 1378 від 9 грудня 2022 року. На імпорт цих товарів не поширюється дія закону «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» в період воєнного стану.

Економічна Правда За матеріалами:

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