Державний борг США вперше перевищив $31 трильйон — Finance.ua

Державний борг США вперше перевищив $31 трильйон Вчора 17:45 — Світ

Державний борг США вперше перевищив $31 трильйон

Державний борг США 4 жовтня вперше перевищив $31 трлн.

Про це пише The New York Times, передає портал «Мінфін».

У Білому домі заявляють, що їх влаштовують рівні боргу та дефіциту у прогнозах адміністрації Байдена.

«Наші бюджети створюють дуже привабливу архітектуру для критично важливих інвестицій та фінансової відповідальності», — сказав член Ради економічних консультантів Білого дому Джаред Бернштейн.

За словами головного виконавчого директора Фонду Пітера Петерсона (сприяє скороченню дефіциту бюджету) Майкла Петерсона, побоювання щодо зростання боргу виникають зі збільшенням відсоткових ставок. У вересні Федеральна резервна система (ФРС) США підняла ключову ставку, довівши її до діапазону 3−3,25% річних. Очікується, що до кінця року ставка може зрости до 4,25−4,5%.

За даними Мінфіну, до 4 жовтня держборг США становив $31,123 трлн, що стало рекордним показником за всю історію держави.

«Занадто багато людей були задоволені нашим борговим курсом частково тому, що ставки були такими низькими», — сказав Майкл Петерсон.

За оцінками Фонду Петерсона, вищі ставки можуть додати додатково $1 трлн до запланованих у поточному десятилітті виплат відсотків за держборгом. У травні Бюджетне управління Конгресу прогнозувало рекордні боргові витрати у розмірі $8,1 трлн.

Уряд постійно випускає нові боргові зобов’язання, що фактично означає, що вартість запозичень зростає та падає разом із процентними ставками, пише NYT.

Раніше у 2022 році ЦБ попередив про зростаюче боргове навантаження США і заявив, що інвестори можуть втратити впевненість у здатності уряду погасити свої борги.

ЦБ і Білий дім прогнозують, що державний борг, який вимірюється як частка від розміру економіки, трохи скоротиться протягом наступного фінансового року, перш ніж знову збільшитися у 2024 році — очікується, що економіка зростатиме швидше, ніж борг.

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