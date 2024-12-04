Державному кредитору енергоефективності дозволили займатися факторингом та лізингом — Finance.ua

Державному кредитору енергоефективності дозволили займатися факторингом та лізингом Сьогодні 10:48

Національний банк України погодився розширити ліцензію АТ «Фонд декарбонізації України» на діяльність фінансової компанії та включити додаткові види фінансових послуг, такі як факторинг та фінансовий лізинг. Про це інформує пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг прийняв 2 грудня 2024 року на основі заяви та документів.

Зазначається, що згідно з рішенням комітету від 26 серпня 2024 року Фонду декарбонізації України було видано ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Одночасно товариство набуло статусу фінансової установи.

Про «Фонд декарбонізації України»

Акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України» створено в 2012 році. З 24 січня 2024 року 100% акцій належать державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Метою його діяльності є стимулювання реалізації енергоефективних заходів, упровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також скорочення викидів вуглецю.

Крім того, компанія сприяє фінансовому забезпеченню реалізації державних цільових програм у цих сферах та надає виробничі й науково-технічні послуги.

Нещодавно «Фонд декарбонізації України» вже видав кредити на реалізацію семи енергоефективних проєктів обсягом 21 млн грн. На розгляді перебуває ще 21 проєкт на 320 млн грн.

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