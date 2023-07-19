Держава продовжить дотувати тариф на електроенергію через системи субсидій — міністр Галущенко Сьогодні 12:12

Рішення про підняття тарифу на електроенергію було вимушеним, адже розрахунки показували, що в іншому випадку енергосистема не зможе відновитися до наступної зими.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, Україні треба провести наймасштабнішу ремонтну кампанію і підтримувати генерацію та систему передачі електроенергії до наступного опалювального сезону. «Ситуація дійсно з підняттям цін це важке рішення було для нас. Ми просто виходили з того, що розрахунки якраз показували, що ми просто не зможемо відновитися максимально до наступної зими», — сказав Галущенко.

Він зазначив, що навіть після підвищення розмір тарифу є пільговим, а реальна вартість електроенергії як мінімум вдвічі більша. «Держава дотує цей тариф і буде його дотувати через системи житлових субсидій. Водночас це мінімально необхідний тариф, щоб ми втримали енергосистему і підготували її до наступної зими», — додає міністр.

Наразі, зазначають у міністерстві, подальше збільшення тарифу не планується.

Нагадаємо, напередодні Міненерго заявив, що держава дасть змогу кожному представнику вразливих категорій населення отримувати субсидію. 30 травня Уряд підняв тарифи на електроенергію до 2,64 грн за кВт-год.

УНІАН За матеріалами:

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