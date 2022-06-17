Депутат Бундестагу закликала до повної зупинки Nord Stream 1

Вчора 12:30 — Енергетика

Депутат Бундестагу, голова комітету з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала до зупинки російського газопроводу «Північний потік-1» та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів.

Таку пропозицію вона висловила в коментарі порталу Guildhall

«Я вважаю, що газопровід „Північний потік-1“ має бути зупинено, а залежність Європи від російських енергоресурсів має бути зведена до абсолютного мінімуму, якщо не до нуля», — заявила політик від Вільної демократичної партії.

Із закликами зупинити російський газопровід «Північний потік-1» виступили також представник Німеччини у Європейському парламенті та депутати Бундестагу від інших партій.

Зокрема, представник ФРН в Європарламенті, член Християнсько-демократичного союзу Міхаель Галер заявив, що ЄС не повинен віддавати рф прерогативу в питанні постачання газу, оскільки вже кыльком країнам росія зупинила постачання, а зупинити в односторонньому порядку газопровід «Північний потік-1».

Депутат Бундестагу від партії «Зелених» Робін Вагнер зазначив, що Німеччина вже веде роботу для досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали для скрапленого природного газу та укладаючи нові контракти постачання. За його словами, метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка газу через «Північний потік-1».

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