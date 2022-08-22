Дефолту не буде: S&P підвищило кредитний рейтинг України — Finance.ua

Дефолту не буде: S&P підвищило кредитний рейтинг України Вчора 19:21 — Казна та Політика

19 серпня рейтингова агенція S&P підвищила кредитні рейтинги України в іноземній валюті.

S&P Global Ratings підвищило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України «SD/SD» до «CCC+/C». Довгостроковий рейтинг випуску реструктурованих валютних облігацій підвищили з «D» до «CCC+». Прогноз щодо довгострокових рейтингів оцінили як стабільний.

Варто пояснити: показник «D» свідчить про те, що платник кредиту перебуває на межі дефолту. «SD» означає, що боржник вибірково не виконав деякі фінансові зобов’язання, але, ймовірно, може виконати інші умови у строк. «CCC» означає, що особа може не виплатити борги, і її платежі залежать від сприятливості умов. «C» свідчить приблизно про те, що боржник ризикує не виплатити відсотки і процес відшкодування закінчиться набагато пізніше.

Аналітики S&P дійшли висновку, що Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, але платоспроможність країни залежить від багатьох факторів. Український уряд реструктурував європейські блигації на $22,6 млрд і єврооблігації з державною гарантією на $1,5 млрд доларів після того, як більша частина власники погодилися відстрочити виплати відсотків за основною сумою боргу на два роки (24 місяці).

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