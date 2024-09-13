Дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото) — Finance.ua
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Дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)

Технології&Авто
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Дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)
Дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)
Відоме німецьке ательє Mansory взялося за тюнінг Ineos Grenadier. Доопрацьований позашляховик презентували в Катарі.
Про це повідомляється на сайті Mansory.
Дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)
Рамний Ineos Grenadier став яскравішим на вигляд завдяки карбоновим деталям. Із вуглеволокна виготовили розширювачі арок, передню частину, капот, спойлер та декор на кузові. Також з’явилися додаткова оптика на даху, посилені підніжки та 20-дюймові ковані диски FV.9 із позашляховими шинами розміром 305/50 R20.
Дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)
Салон Ineos Grenadier оздобили дорогою шкірою та карбоном, а також встановили нові педалі. Світлодіодне підсвічування стелі імітує зоряне небо — як у Rolls-Royce. Передні крісла отримали вентиляцію, а бокс у передньому підлокітнику доповнили невеликим холодильником.
Дебютував розкішний позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)
Для доопрацювання обрали бензиновий Ineos Grenadier із 3,0-літровою турбошісткою BMW. Потужність двигуна збільшили з 286 до 350 к. с., а піковий крутний момент — із 450 до 560 Н∙м. Витрата пального становить 16 л на 100 км у змішаному циклі.

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За матеріалами:
Фокус
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