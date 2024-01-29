Де відстежувати талони на практичний іспит з водіння: МВС запустило чат-бот — Finance.ua

Де відстежувати талони на практичний іспит з водіння: МВС запустило чат-бот Сьогодні 19:14 — Особисті фінанси

Де відстежувати талони на практичний іспит з водіння: МВС запустило чат-бот

Тепер отримати талон на практичний іспит майбутнім кермувальникам стане ще простіше. МВС запустило чат-бот « ТалонБот » для відстежування талонів на складання практичного іспиту з водіння.

Чим це корисно? Бот створений для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту.

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У разі наявності система автоматично надсилатиме повідомлення кожні 10 хвилин в телеграм. Після отримання сповіщення про наявність вільного талона потрібно перейти за посиланням в Е-Запис та взяти талон на отримання послуги.

Як користуватися чат-ботом?

Потрібно перейти за посиланням, натиснути кнопки «Розпочати» і «Знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту»;

Вибрати категорію транспортного засобу, область, де плануєте складати іспит, і сервісний центр МВС;

натиснути «Так, я хочу отримувати інформацію про талони» і «Запис доступний через сайт».

У чат-боті також є функція, яка дозволяє скасувати сповіщення і зупинити бота після успішного запису на іспит.

Довідка Finance.ua:

З 1 січня подорожчала вартість отримання посвідчення водія, практичного й теоретичного іспитів:

вартість видачі посвідчення водія на право керування транспортними засобами зросла з 26 до 230 грн;

вартість теоретичного іспиту — з 13 до 250 грн;



вартість практичного іспиту — з 13 до 420 грн;



вартість реєстрації, перереєстрації транспортних засобів усіх категорій, зняття з обліку — з 200 до 350 грн.



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