Де відстежувати талони на практичний іспит з водіння: МВС запустило чат-бот — Finance.ua
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Де відстежувати талони на практичний іспит з водіння: МВС запустило чат-бот

Особисті фінанси
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Де відстежувати талони на практичний іспит з водіння: МВС запустило чат-бот
Де відстежувати талони на практичний іспит з водіння: МВС запустило чат-бот
Тепер отримати талон на практичний іспит майбутнім кермувальникам стане ще простіше. МВС запустило чат-бот «ТалонБот» для відстежування талонів на складання практичного іспиту з водіння.
Чим це корисно? Бот створений для пошуку вільних талонів на складання практичного іспиту.

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У разі наявності система автоматично надсилатиме повідомлення кожні 10 хвилин в телеграм. Після отримання сповіщення про наявність вільного талона потрібно перейти за посиланням в Е-Запис та взяти талон на отримання послуги.

Як користуватися чат-ботом?

  • Потрібно перейти за посиланням, натиснути кнопки «Розпочати» і «Знайти талон для реєстрації на складання практичного іспиту»;
  • Вибрати категорію транспортного засобу, область, де плануєте складати іспит, і сервісний центр МВС;
  • натиснути «Так, я хочу отримувати інформацію про талони» і «Запис доступний через сайт».
У чат-боті також є функція, яка дозволяє скасувати сповіщення і зупинити бота після успішного запису на іспит.

Довідка Finance.ua:

З 1 січня подорожчала вартість отримання посвідчення водія, практичного й теоретичного іспитів:
  • вартість видачі посвідчення водія на право керування транспортними засобами зросла з 26 до 230 грн;
  • вартість теоретичного іспиту — з 13 до 250 грн;
  • вартість практичного іспиту — з 13 до 420 грн;
  • вартість реєстрації, перереєстрації транспортних засобів усіх категорій, зняття з обліку — з 200 до 350 грн.
Важливе нагадування для автовласників — Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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