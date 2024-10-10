Де хворим водіям заборонено керувати автомобілем: які штрафи — Finance.ua

Де хворим водіям заборонено керувати автомобілем: які штрафи 10.10.2024, 00:28 — Технології&Авто

Де хворим водіям заборонено керувати автомобілем: які штрафи

З початком осені та холодів українські водії можуть захворіти на застуду. Варто пам’ятати, що в деяких випадках симптоми застуди можуть викликати аварії або навіть призвести до штрафів.

Наприклад, якщо водій потирає роздратовані очі або відпускає кермо навіть на невеликій швидкості, це може відволікти його та спричинити аварію.

За таке порушення в Україні передбачений штраф у 1445 гривень або можливість позбавлення прав на рік.

У деяких країнах водіїв карають жорсткіше за те, що вони відірвали руки від керма. Наприклад, у Великій Британії, якщо водій чхне і закриє рот рукою, поліція може зупинити його та виписати штраф у 100 фунтів стерлінгів (приблизно 5 500 гривень).

Якщо справа потрапить до суду, штраф може зрости до 1 000 фунтів (близько 55 000 гривень).

Експерти рекомендують уникати водіння під час застуди, а якщо це неможливо, то варто не допустити переохолодження.

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