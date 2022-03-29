Цифрова блокада агресора сягає критичної позначки – Мінцифри — Finance.ua

Цифрова блокада агресора сягає критичної позначки – Мінцифри
Цифрова блокада агресора сягає критичної позначки. Росіяни невдовзі не лише не зможуть відправити електронного листа, але навіть і паперового.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Виробляти папір немає як та немає за що. Щодня світові техкомпанії припиняють співпрацю з росіянами та йдуть з їхнього ринку.
- Два великі світові розробники програмного забезпечення, американський Veeam та іспанський VyOS, призупинили свої продажі в країні агресора та відмовився від співпраці з російськими організаціями.
- Американський виробник телекомунікаційного обладнання Juniper Networks призупинив усі продажі, доставку продуктів та послуги підтримки для клієнтів у росії та білорусі.
- Гігантська японська корпорація, виробник електроніки та ІТ-компанія Fujitsu припинила всі свої замовлення у рф як на товари, так і на послуги.
- Агентство Bloomberg зупиняє діяльність на території росії та білорусі. Клієнти цих країн втратять доступ до всіх продуктів компанії, зокрема, це термінал та електронні торгові платформи.
- Американська корпорація, розробник, видавець і дистриб’ютор відеоігор Electronic Arts (ігри серій The Sims, FIFA, Need for Speed, Medal of Honor, тощо) призупинили продажі ігор в росії.
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