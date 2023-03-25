Цибуля за рік подорожчала у 2,5 разу — Finance.ua

Цибуля за рік подорожчала у 2,5 разу Вчора 03:55 — Особисті фінанси

Упродовж року цибуля виросла в ціні у 2,5 раза і стала лідером серед овочів за рівнем здорожчання, при цьому невелике зростання цін на цибулю спостерігатиметься до літа.

Про це в ефірі «Громадського радіо» заявив економіст Олег Пендзин.

За його словами, зростання ціни «до деякої міри є об’єктивним, тому що 35% українського ринку цибулі — це була Херсонська область».

"Я маю на увазі суху цибулю, таку класичну, яка входить до борщового набору... До того, навіть коли ми з вами не були в активній базі бойових дій, щороку десь приблизно у квітні ми брали імпорт по цибулі. Завозили її як правило з Туркменістану, транзитом через країну-агресора, через такий імпорт ми забезпечували свій внутрішній ринок.

2022 і 2023 роки є достатньо специфічними... Ми мали ситуацію, коли на внутрішньому ринку виник дефіцит, який почав заповнюватися цибулею з інших країн (зокрема, з Польщі, Єгипту), і от в нас створилася ситуація, коли об’єктивно через дефіцит, що виник, різко пішла вгору ціна, яка на сьогодні є абсолютним лідером серед овочів", — заявив експерт.

При цьому Пендзин не прогнозує зменшення цін на цибулю найближчим часом, навпаки — до літа можливе невеличке зростання вартості.

«Надходження цибулі українського виробництва з відкритого ґрунту, можливо, буде трошки пізніше, десь влітку. До літа ми будемо чітко сидіти на імпорті, чітко будемо залежні від того».

Економічна Правда За матеріалами:

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