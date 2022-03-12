Commerzbank слідом за DB виходить з російського ринку — Finance.ua

«Ми припинили вести новий бізнес в Росії і зупиняємо існуючі транзакції», — заявила прессекретарка банку. «Звичайно, ми дотримуємося санкцій».
У перший день російсько-української війни, 24 лютого, банк заявив, що його ризики як у росії, так і в Україні були керованими.
Днем раніше про вихід з російського ринку заявив конкурент банку Deutsche Bank.
Хвиля виходу банків з країни-агресору розпочалася з Goldman Sachs Group Inc. Інвестбанк став першим серед великих банків з Волл-стріт, який виходить з рф через війну проти України. За ним відразу послідував найбільший банк США JPMorgan.