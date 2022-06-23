Citigroup оцінив ризики для світової економіки — Finance.ua

Citigroup оцінив ризики для світової економіки Вчора 21:02

Citigroup прогнозує майже 50-відсоткову ймовірність глобальної рецесії. Центральні банки поспішають підняти процентні ставки, щоб придушити інфляцію, яка частково викликана наслідками війни росії проти України і пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Reuters

Рецесія являє собою «все більш відчутний ризик» для економіки, повідомили аналітики Citigroup, оцінюючи ймовірну траєкторію глобального зростання протягом наступних 18 місяців.

Кілька центральних банків, у тому числі Федеральна резервна система США, агресивно підвищили ставки за позиками, оскільки вартість життя досягає рекордного рівня. Голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що центральний банк не намагається спровокувати рецесію, але прагне взяти ціни під контроль.

«Глобальна економіка в даний час блимає жовтим світлом, що пов’язано з постійними потрясіннями пропозиції, але також все частіше і з посиленням політики Центральним банком і впливом більш жорстких фінансових умов і більш високої інфляції на поведінку споживачів», — йдеться в повідомленні Citigroup.

У ньому зазначається, що, хоча ризики рецесії були вищими, всі три сценарії «м’якої посадки, більш високої інфляції і глобальної рецесії правдоподібні і повинні залишатися в поле нашого зору», з чимось ближчим до м’якої посадки в якості базового сценарію.

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