Citigroup оцінив ризики для світової економіки — Finance.ua
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Citigroup оцінив ризики для світової економіки

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Citigroup прогнозує майже 50-відсоткову ймовірність глобальної рецесії. Центральні банки поспішають підняти процентні ставки, щоб придушити інфляцію, яка частково викликана наслідками війни росії проти України і пандемії COVID-19.
Про це повідомляє Reuters.
Рецесія являє собою «все більш відчутний ризик» для економіки, повідомили аналітики Citigroup, оцінюючи ймовірну траєкторію глобального зростання протягом наступних 18 місяців.
Кілька центральних банків, у тому числі Федеральна резервна система США, агресивно підвищили ставки за позиками, оскільки вартість життя досягає рекордного рівня. Голова ФРС Джером Пауелл заявив у середу, що центральний банк не намагається спровокувати рецесію, але прагне взяти ціни під контроль.
«Глобальна економіка в даний час блимає жовтим світлом, що пов’язано з постійними потрясіннями пропозиції, але також все частіше і з посиленням політики Центральним банком і впливом більш жорстких фінансових умов і більш високої інфляції на поведінку споживачів», — йдеться в повідомленні Citigroup.
У ньому зазначається, що, хоча ризики рецесії були вищими, всі три сценарії «м’якої посадки, більш високої інфляції і глобальної рецесії правдоподібні і повинні залишатися в поле нашого зору», з чимось ближчим до м’якої посадки в якості базового сценарію.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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