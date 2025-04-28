Ціни на сигарети в Україні зростатимуть швидше: в чому причина — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на сигарети в Україні зростатимуть швидше: в чому причина

102
Закон про підвищення акцизів передбачає різке збільшення ставок саме у 2025 році. Крім того, він містить додаткові норми, що спричинить зростання цін на сигарети.
Про це повідомляє «Інфляційний звіт» Національного банку України (квітень 2025 року).
Як зазначили в НБУ, виробники й імпортери тютюнової продукції вже певний час поступово підвищували ціни з огляду на очікуване підвищення акцизів та переведення їх у євро, що набуло чинності наприкінці березня 2025 року.
Згідно з чинним графіком суттєве підвищення акцизу передбачено лише у 2025 році, тоді як у 2026−2028 роках він зростатиме помірно.
Крім того, з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники й імпортери сигарет застосовуватимуть підвищувальний коефіцієнт 1,1 для розрахунку мінімального акцизного податкового зобов’язання. За даними НБУ, ця вимога пов’язана з тим, що у 2024 році частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет була меншою за нормативний рівень у 60%.
«Очікується, що це призведе до поступового збільшення роздрібних цін у міру вичерпання запасів акцизних марок, придбаних до зазначених податкових змін», — зазначили в НБУ.

Подорожчання сигарет

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 березня підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Його ухвалили ще 4 грудня 2024 року.
За даними Держстату, у 2024 році сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% (на 22,5 гривень) до 118,7 гривень за пачку. З початку 2025 року, за січень-березень, сигарети подорожчали на 7,8% до 128 гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems