Ціни на сигарети в Україні зростатимуть швидше: в чому причина — Finance.ua

Ціни на сигарети в Україні зростатимуть швидше: в чому причина Сьогодні 09:35

Закон про підвищення акцизів передбачає різке збільшення ставок саме у 2025 році. Крім того, він містить додаткові норми, що спричинить зростання цін на сигарети.

Про це повідомляє « Інфляційний звіт » Національного банку України (квітень 2025 року).

Як зазначили в НБУ, виробники й імпортери тютюнової продукції вже певний час поступово підвищували ціни з огляду на очікуване підвищення акцизів та переведення їх у євро, що набуло чинності наприкінці березня 2025 року.

Згідно з чинним графіком суттєве підвищення акцизу передбачено лише у 2025 році, тоді як у 2026−2028 роках він зростатиме помірно.

Крім того, з 1 квітня до 31 грудня 2025 року виробники й імпортери сигарет застосовуватимуть підвищувальний коефіцієнт 1,1 для розрахунку мінімального акцизного податкового зобов’язання. За даними НБУ, ця вимога пов’язана з тим, що у 2024 році частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку в середньозваженій роздрібній ціні сигарет була меншою за нормативний рівень у 60%.

«Очікується, що це призведе до поступового збільшення роздрібних цін у міру вичерпання запасів акцизних марок, придбаних до зазначених податкових змін», — зазначили в НБУ.

Подорожчання сигарет

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 березня підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Його ухвалили ще 4 грудня 2024 року.

За даними Держстату, у 2024 році сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% (на 22,5 гривень) до 118,7 гривень за пачку. З початку 2025 року, за січень-березень, сигарети подорожчали на 7,8% до 128 гривень.

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