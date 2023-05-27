Ціни на полуницю почали падати — Finance.ua

Ціни на полуницю почали падати Сьогодні 03:15 — Аграрний ринок

Ціни на полуницю почали падати

В Україні почали знижуватися ціни на полуницю з відкритого ґрунту. На сьогоднішній день вартість цієї ягоди формується в діапазоні 50−85 грн/кг ($1,37−2,32/кг), що в середньому в 1,5 раза дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це йдеться у повідомленні проєкту EastFruit.

«Варто зазначити, що сьогодні суниця садова в Україні коштує все ж у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня минулого року. Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов’язують з більш пізнім стартом початку сезону реалізації ягоди відкритого ґрунту», — інформують експерти проекту.

Продажі української полуниці садової почалися ще на початку поточного місяця, але це була виключно теплична ягода. Цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію полуниці з відкритого ґрунту.

Поточного року сезон реалізації цієї ягоди з відкритого ґрунту дещо затримався через холодну весну. Якщо в аналогічний період минулого року практично всі регіони України вже почали реалізацію полуниці садової, то на сьогодні про це повідомляють лише виробники західних областей.

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