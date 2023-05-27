Ціни на полуницю почали падати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на полуницю почали падати

Аграрний ринок
14
Ціни на полуницю почали падати
Ціни на полуницю почали падати
В Україні почали знижуватися ціни на полуницю з відкритого ґрунту. На сьогоднішній день вартість цієї ягоди формується в діапазоні 50−85 грн/кг ($1,37−2,32/кг), що в середньому в 1,5 раза дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це йдеться у повідомленні проєкту EastFruit.
«Варто зазначити, що сьогодні суниця садова в Україні коштує все ж у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня минулого року. Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов’язують з більш пізнім стартом початку сезону реалізації ягоди відкритого ґрунту», — інформують експерти проекту.
Продажі української полуниці садової почалися ще на початку поточного місяця, але це була виключно теплична ягода. Цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію полуниці з відкритого ґрунту.
Поточного року сезон реалізації цієї ягоди з відкритого ґрунту дещо затримався через холодну весну. Якщо в аналогічний період минулого року практично всі регіони України вже почали реалізацію полуниці садової, то на сьогодні про це повідомляють лише виробники західних областей.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
zn.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.