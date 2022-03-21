Ціни на нафту зростають на тлі війни, що триває в Україні — Finance.ua

Ціни на нафту зростають на тлі війни, що триває в Україні

Вчора 13:14 — Енергетика

Ціни на нафту зростають у понеділок на тлі російсько-української війни, що триває, а також зростання напруженості на Близькому Сході.

Саудівська Аравія заявила в неділю, що єменські хусити завдали ударів по кількох об’єктах на території країни, у тому числі по паливному складу нафтокомпанії Saudi Aramco в Джизані, а також підприємству з переробки газу в Янбу.

Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures у понеділок становить $111,34 за барель, що на $3,41 (3,16%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $1,29 (1,2%), до $107,93 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $108,15 за барель, що на $3,45 (3,3%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів збільшилася на $1,72 (1,7%), до $104,7 за барель.

Ціни як Brent, так і WTI підскочили на понад 10% за четвер-п’ятницю, але завершили минулий тиждень зниженням на 4,2%.

У центрі уваги ринку залишається ситуація в Китаї, де був відмічений черговий стрибок захворюваності на COVID-19, трейдери намагаються оцінити, чи позначиться це на обсягах попиту на нафту. Голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв вжити заходів, щоб послабити негативний вплив суворих карантинних заходів на економіку країни, повідомляє Bloomberg.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною