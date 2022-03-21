Ціни на нафту зростають на тлі війни, що триває в Україні — Finance.ua

Ціни на нафту зростають у понеділок на тлі російсько-української війни, що триває, а також зростання напруженості на Близькому Сході.
Саудівська Аравія заявила в неділю, що єменські хусити завдали ударів по кількох об’єктах на території країни, у тому числі по паливному складу нафтокомпанії Saudi Aramco в Джизані, а також підприємству з переробки газу в Янбу.
Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures у понеділок становить $111,34 за барель, що на $3,41 (3,16%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $1,29 (1,2%), до $107,93 за барель.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $108,15 за барель, що на $3,45 (3,3%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. У п’ятницю вартість цих контрактів збільшилася на $1,72 (1,7%), до $104,7 за барель.
Ціни як Brent, так і WTI підскочили на понад 10% за четвер-п’ятницю, але завершили минулий тиждень зниженням на 4,2%.
У центрі уваги ринку залишається ситуація в Китаї, де був відмічений черговий стрибок захворюваності на COVID-19, трейдери намагаються оцінити, чи позначиться це на обсягах попиту на нафту. Голова КНР Сі Цзіньпін пообіцяв вжити заходів, щоб послабити негативний вплив суворих карантинних заходів на економіку країни, повідомляє Bloomberg.