Ціни на нафту зросли після запропонованого ЄС ембарго — Finance.ua

Ціни на нафту зросли після запропонованого ЄС ембарго

Вчора 12:46 — Енергетика

Пропозиція Європейського Союзу щодо нових санкцій проти росії, включаючи нафтове ембарго протягом шести місяців, викликала зростання цін на нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,5%, до 110,74 долара за барель, тоді як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 0,4%, до 108,21 долара за барель. Обидва контракти зросли більш ніж на 5 доларів за барель 4 травня, а на початку сесії 5 травня додали в ціні ще один долар.

Джерела Reuters повідомили, що в четвер, 5 травня, Організація країн-експортерів нафти та союзні виробники (ОПЕК+), погодяться підвищити цільові показники видобутку на 432 тис. барелів на добу на червень. Таким чином, ОПЕК+ буде дотримуватися планів щодо поступового збільшення місячного видобутку.

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Генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо зазначив, що інші виробники не можуть замінити російські пропозиції. Водночас він заявив про уповільнення попиту на транспортне паливо та нафтохімічні продукти в найбільшому світовому імпортері Китаї внаслідок карантину через COVID-19.

Як зазначає агентство, пропозиція щодо нових санкцій потребує одностайної підтримки 27 країн ЄС, щоб набути чинності, передбачає поетапне припинення постачання російської нафти протягом шести місяців і нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Однак перед Євросоюзом стоїть завдання знайти альтернативні джерела в той час, коли ціни на енергоносії різко зросли. ЄС щодня імпортує близько 3,5 млн барелів російської нафти і нафтопродуктів, а також залежить від поставок газу з москви.

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