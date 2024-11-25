Ціни на нафту знижуються, але залишаються біля 2-тижневих максимумів: причини — Finance.ua
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Ціни на нафту знижуються, але залишаються біля 2-тижневих максимумів: причини

Енергетика
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Ціни на нафту знизилися після 6% зростання минулого тижня, але залишилися біля двотижневих максимумів, оскільки геополітична напруженість між Заходом і великими виробниками нафти — Росією та Іраном — зросла, збільшуючи ризики.
Про це повідомляє Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 26 центів, або на 0,35%, до 74,91 долара за барель, в той час, як ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували 70,97 долара за барель, що на 27 центів, або на 0,38%, нижче.
Минулого тижня обидва контракти досягли найбільшого тижневого приросту з кінця вересня і найвищого рівня розрахунків з 7 листопада після того, як Росія запустила гіперзвукову ракету по Україні як попередження Сполученим Штатам і Британії після ударів, завданих Києвом по Росії з використанням їх зброї.
Оскільки і Україна, і росія намагаються отримати певні важелі впливу перед будь-якими майбутніми переговорами за адміністрації Трампа, напруженість, ймовірно, збережеться до кінця року, підтримуючи ціни на нафту марки Brent на рівні 70−80 доларів.
Крім того, Іран відреагував на резолюцію, прийняту в четвер наглядовим органом ООН з ядерної програми, наказавши вжити таких заходів, як активація різних нових і вдосконалених центрифуг, що використовуються для збагачення урану.
Посилення санкцій може призвести до скорочення експорту нафти з Ірану на 1 мільйон барелів на день, що становить близько 1% світового постачання нафти.
За матеріалами:
Економічна Правда
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