Ціни на нафту впали до 100 доларів за барель — Finance.ua

Ціни на нафту впали до 100 доларів за барель

Вчора 13:12 — Енергетика

Ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 15 березня, опустившись до двотижневого мінімуму. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче 100 доларів.

Про це повідомляє Reuters

Що з цінами? Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 4,4%, до 102,16 доларів за барель після падіння більш ніж на 6 доларів до 100,05 доларів на початку сесії. Нафта марки WTI вперше з 1 березня впала нижче 100 доларів, впавши на 4,2% до 98,43 долара за барель. Раніше на сесії вона впала до 96,70 доларів.

Обидва еталони знизилися більш ніж на 5% напередодні, причому Brent впала на 5,1%, а WTI на 5,8%.

«Очікування позитивного розвитку подій у російсько-українських переговорах щодо припинення вогню зміцнили надії на пом’якшення напруженості на світовому ринку нафти», — сказав Тосітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Очікується, що президент США Джо Байден вирушить до Брюсселя наступного тижня, щоб зустрітися з лідерами НАТО, щоб обговорити війну росії в Україні, повідомили в понеділок американські та іноземні джерела, знайомі із ситуацією.

Сполучені Штати застерегли Китай від надання військової чи фінансової допомоги Москві. Але Індія може прийняти пропозицію Росії про купівлю сирої нафти та інших сировинних товарів зі знижкою, заявили два індійські чиновники, на знак того, що Делі хоче зберегти свого ключового торгового партнера.

«Навіть у разі припинення вогню ціни на нафту, як очікується, залишаться на високому рівні, оскільки спроби Заходу ізолювати москву за допомогою санкцій продовжуватимуться, утримуючи світовий ринок нафти у напруженому стані», — сказав Цуесі Уено, старший економіст Дослідницького інституту NLI.

«Нещодавнє падіння на ринку нафти відбулося через те, що деякі інвестори згорнули свої довгі позиції, оскільки вони все більше переймаються нещодавньою волатильністю», — сказав він.

Інвестори скоротили оптимістичні ставки на нафту минулого тижня, оскільки ціни зросли до багаторічних максимумів, економічні перспективи погіршилися, а велика волатильність зробила позиції в деривативах дорожчими.

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