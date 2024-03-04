Ціни на нафту демонструють незначні зміни після різкого підвищення — Finance.ua
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Ціни на нафту демонструють незначні зміни після різкого підвищення

Енергетика
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Ціни на нафту еталонних марок демонструють незначні та різноспрямовані зміни під час торгів у понеділок, 4 березня, після різкого підвищення наприкінці минулого тижня.
Як змінились ціни на нафту
Ціна травневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:02 за київським часом становить 83,61 дол за барель, що на 0,06 дол (0,07%) вище від показника на закриття минулої сесії. 1 березня ці контракти підскочили в ціні на 1,64 дол (2%) — до 83,55 дол за барель.
Котирування ф’ючерсів на сорт WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці зменшилися на 0,05 дол (на 0,06%) і становили 79,92 дол за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подорожчали на 1,71 дол (2,2%) — до 79,97 дол за барель.
За підсумками всього минулого тижня Brent подорожчала на 3,4%, WTI — на 4,6%.
Що вплинуло на ціни
Причиною значного підвищення цін у п’ятницю, 1 березня, стали побоювання щодо подальшого посилення напруженості на Близькому Сході.
«Геополітична напруженість чинить дедалі більш „бичачий“ вплив на ринок у міру того, як ми просуваємося далі у 2024 рік», — заявив співредактор Sevens Report Research Тайлер Річі виданню MarketWatch.
Тим часом низка країн ОПЕК+ за підсумками колективних переговорів 3 березня оголосила про продовження додаткових добровільних скорочень нафтовидобутку. Обмеження, які набули чинності з 1 січня і становлять близько 2 млн б/д, діятимуть до кінця червня.
Учасники альянсу знову наголосили, що скорочення спрямовані на підтримання стабільності та балансу світового нафтового ринку, а додаткові обсяги, що випали, згодом будуть поступово відновлені.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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