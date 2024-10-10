Ціни на картоплю в Україні встановлюють нові рекорди — Finance.ua
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Ціни на картоплю в Україні встановлюють нові рекорди

Особисті фінанси
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Ціни на картоплю в Україні встановлюють нові рекорди
Ціни на картоплю в Україні встановлюють нові рекорди
Ажіотаж на ринку картоплі в Україні не вщухає, навіть попри тривале збирання цієї продукції в місцевих господарствах, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
За словами самих виробників, основним фактором, що провокує зростання цін у сегменті картоплі, стало зниження врожайності цієї культури через несприятливі погодні умови влітку поточного року.
При цьому фермери зазначають, що через посуху, яка спостерігалася в основних регіонах виробництва картоплі, дуже високий відсоток некондиційної продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню.
Так, сьогодні українські фермери пропонують до продажу картоплю по 17−25 грн/кг ($0,41−0,61/кг), причому тільки за останній тиждень ціна на цю продукцію в Україні зросла в середньому на 19%.
Причиною зростання цін у цьому сегменті, як і раніше, залишається підвищений попит з боку оптових компаній, які продовжують закуповувати цю продукцію для закладання на зберігання. При цьому в деяких регіонах через рясні дощі збирання врожаю картоплі дещо ускладнене, що додатково надає підтримку зростанню цін на дану продукцію.
За матеріалами:
agroreview.com
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