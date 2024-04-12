Ціни на газ у Європі зросли на тлі атак рф на українські підземні газосховища — Finance.ua
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Ціни на газ у Європі зросли на тлі атак рф на українські підземні газосховища

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11 квітня росія атакувала два українських підземних сховища газу, що призвело до зростання цін на газ у Європі.
Про це пише Bloomberg.
Ці атаки стали четвертим нападом на українські газосховища, які поки що не вплинули на їхню роботу.
«Інциденти підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в країні, якщо європейські запаси будуть переповнені цього літа. Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від росії, і вона активно переманює трейдерів, щоб ті зберігали там свої запаси», — йдеться в публікації
Зазначається, що на тлі атак рф на українські ПСГ європейські ф’ючерси на газ зросли на 9,5% та досягли найвищого рівня цін за останні три тижні.
росія у четвер, 11 квітня, атакувала два українських підземних газосховища.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прагне збільшити обсяг газу європейських трейдерів в українських ПСГ на 60% до 4 млрд куб. м у 2024 році порівняно з 2023 роком.
Україна пропонує європейським компаніям зберігати до 10 млрд куб. м. газу в ПСГ.
За матеріалами:
Українські Новини
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