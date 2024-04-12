Ціни на газ у Європі зросли на тлі атак рф на українські підземні газосховища — Finance.ua

Ціни на газ у Європі зросли на тлі атак рф на українські підземні газосховища Сьогодні 17:45

11 квітня росія атакувала два українських підземних сховища газу, що призвело до зростання цін на газ у Європі.

Про це пише Bloomberg.

Ці атаки стали четвертим нападом на українські газосховища, які поки що не вплинули на їхню роботу.

«Інциденти підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в країні, якщо європейські запаси будуть переповнені цього літа. Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від росії, і вона активно переманює трейдерів, щоб ті зберігали там свої запаси», — йдеться в публікації

Зазначається, що на тлі атак рф на українські ПСГ європейські ф’ючерси на газ зросли на 9,5% та досягли найвищого рівня цін за останні три тижні.

росія у четвер, 11 квітня, атакувала два українських підземних газосховища.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» прагне збільшити обсяг газу європейських трейдерів в українських ПСГ на 60% до 4 млрд куб. м у 2024 році порівняно з 2023 роком.

Україна пропонує європейським компаніям зберігати до 10 млрд куб. м. газу в ПСГ.

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