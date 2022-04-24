Ціни на газ у Європі знижуються — Finance.ua

Ціни на газ у Європі знижуються

Вчора 18:16 — Енергетика

Ціни на природний газ у Європі знизилися до найнижчого рівня майже за три тижні після того, як Євросоюз запропонував компаніям продовжувати платити за експорт природного газу в євро.

Про це свідчать дані з біржі ICE, передає Сьогодні.

Ціна газу на еталонному хабі TTF у Нідерландах з постачанням 22 квітня знизилася на 7,8% (до 96,85 євро за 1 МВт·год).

Ціна за еквівалентним контрактом у Великій Британії впала на 8,5%. Водночас у Німеччині паралельно з газом подешевшала електроенергія (на 6,3%).

Зазначимо, що ще два тижні тому ціна газу на хабі TTF у Нідерландах з постачанням 22 квітня наближалася до позначки 300 євро за 1 МВт·год.

Ситуація з російськими ресурсами

На початку весни 2022 року ціна газу на європейському спотовому ринку становила понад 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. 4 березня вона досягла історичного максимуму — 2,4 тисячі доларів, а 7 березня зросла до 3,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів газу.

Водночас різниця цін між російською нафтою Urals та еталоном Brent наблизилася до 25 доларів за барель. Раніше обидва сорти коштували однаково, але росіянам довелося зробити великі знижки, щоб утримати покупців через санкції Заходу.

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